Iniziativa Green Flight trasmessa al North Bund International Aviation Forum

SHANGHAI, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Il 4 novembre si è tenuto il primo North Bund International Aviation Forum nell'hub economico cinese di Shanghai. Dedicato allo sviluppo sostenibile del settore dell'aviazione globale, ha immesso nuovi elementi di aviazione e forza propulsiva di sviluppo della città in un centro di spedizioni internazionali.

Organizzato congiuntamente da China Eastern Air Holding Company Limited e dall'Autorità aeroportuale di Shanghai, ha costituito un evento parallelo al North Bund Forum.

Al forum parallelo hanno partecipato funzionari di agenzie governative correlate come la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, l'Amministrazione dell'Aviazione Civile cinese e il Governo Municipale di Shanghai, oltre a circa 150 ospiti provenienti da imprese nazionali e straniere di aviazione civile, associazioni di settore e università.

Hanno discusso il nuovo modello di sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale nel settore su questioni quali la riduzione delle emissioni di carbonio nell'aviazione civile e la costruzione di aeroporti hub di rilevanza mondiale, e hanno pubblicato una serie di importanti risultati e iniziative importanti nel settore.

Al forum, Zhang Wei, vice Sindaco di Shanghai, ha dichiarato che quest'anno è l'anno in cui il Shanghai International Shipping Center ha sostanzialmente preso forma. Shanghai aderirà alla costruzione di un aeroporto hub di rilevanza mondiale con una qualità eccellente, accelererà il miglioramento delle strutture aeroportuali a terra e migliorerà la copertura e l'accessibilità della rete aerea.

"La città migliorerà il sistema legale per lo sviluppo verde e accelererà lo sviluppo verde del settore dell'aviazione, mentre saranno compiuti sforzi congiunti per promuovere il coordinamento del gruppo aeroportuale di prim'ordine nel Delta del fiume Yangtze in termini di posizionamento funzionale, pianificazione e costruzione, gestione delle operazioni e trasporto via terra", ha aggiunto Zhang.

Willie Walsh, Direttore generale di IATA, ha dichiarato che per dare un'indicazione dell'entità della perturbazione provocata dalla pandemia, le perdite del settore del trasporto aereo si sono notevolmente ridotte nel 2021. Con una quota del 20% del mercato globale dell'aviazione commerciale, il mercato interno cinese è sempre più importante. Al momento, IATA sta affrontando attivamente l'impatto dell'epidemia e il settore guarda con fiducia al futuro.

Liu Shaoyong, Presidente di China Eastern Air Holding Company Limited, ha dichiarato che l'azienda darà pieno spazio alle caratteristiche del settore dell'aviazione con una lunga catena, un forte effetto di volano e l'irradiamento di una grande influenza. Con la nuova modalità di trasformazione digitale e l'upgrade intelligente, China Eastern accelererà la costruzione dell'aviazione smart, l'aviazione inclusiva e le città aeroportuali. Una nuova ecologia economica dell'aviazione prenderà forma sviluppando "aviazione + turismo", "aviazione + finanza", "aviazione + fiere" e l'integrazione dell'aviazione con altri servizi.

Qin Yun, presidente dell'Autorità Aeroportuale di Shanghai, ha dichiarato che la società rafforzerà la cooperazione con aeroporti e compagnie aeree di tutto il mondo per costruire un aeroporto green ed ecologico e un aeroporto digitale.

Durante la sessione di condivisione degli argomenti, Li Yangmin, Direttore generale di China Eastern Air Holding Company Limited, ha effettuato una comunicazione speciale sulla situazione degli aeroporti hub nelle città di rilevanza mondiale, del processo di sviluppo degli hub e di come serva allo sviluppo di Shanghai in una città di rilevanza mondiale. Più di 10 ospiti hanno tenuto discorsi programmatici sulla cooperazione e sui reciproci vantaggi dell'aviazione civile internazionale nel campo della riduzione delle emissioni di carbonio durante la pandemia e la costruzione e l'upgrade di aeroporti hub di rilevanza mondiale.

Durante la sessione di dialogo, gli oratori si sono concentrati sulle opportunità e sulle sfide legate alla ristrutturazione della catena industriale e della supply chain a livello globale, e hanno discusso le idee di sviluppo dal punto di vista della crescita del settore logistico, della logistica dell'aviazione, delle aziende operanti nei terminal merci aeroportuali e delle soluzioni per la supply chain.

In occasione di questo forum, le figure apicali di 20 aziende operanti nel settore dell'aviazione hanno lanciato un'iniziativa sulla cooperazione globale nel settore dell'aviazione per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica tramite video.

Il North Bund International Aviation Forum si terrà ogni anno a Shanghai come forum parallelo del North Bund Forum, che aiuterà quest'ultimo a diventare la "Davos" dell'industria delle spedizioni internazionali, a promuovere meglio gli spedizionieri cinesi nel mondo e a condividere le prospettive di Shanghai. China Eastern Airlines ospiterà inoltre la 78ª Assemblea generale annuale (AGM) di IATA e il World Air Transport Summit a Shanghai nel giugno 2022.

Link allegati immagine:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=406632Didascalia: North Bund International Aviation Forum

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=406633 Didascalia: North Bund International Aviation Forum

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1679878/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1679879/2.jpg