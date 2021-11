G999, Lydian World virtual World Game, Lydian Escrow Protocol, Excange decentralizzato, piattaforma finanziaria decentralizzata: tutti possono far parte del successo

08 novembre 2021 a

STOCKHOLM, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- GSB Gold Standard Pay KB, Svezia: Il futuro del settore finanziario è attualmente esplorato in tutto il mondo sullo sfondo del favoloso hype digitale! Le reti digitali decentralizzate, che si riassumono sotto il termine "DeFi", promettono un sistema finanziario più trasparente e, soprattutto, più efficiente. DeFi" sta per "finanza decentralizzata" e si basa sulla tecnologia di database blockchain.

Una componente essenziale qui sono i contratti eseguiti automaticamente, i cosiddetti "contratti intelligenti". L'obiettivo è un sistema decentralizzato che funziona senza intermediari. Nelle cosiddette applicazioni DeFi, questo compito è assunto dalla rete dei partecipanti, che segue le "regole del gioco" del protocollo. Di norma, si tratta di un protocollo blockchain che permette un'organizzazione decentralizzata attraverso i cosiddetti contratti intelligenti.I contratti intelligenti sono contratti digitali che sono incorporati nel codice del programma e possono quindi sostituire le transazioni umane o manuali.

Queste applicazioni decentralizzate, abbreviate in dApps, permettono di presentare nel settore finanziario gli stessi servizi a cui siamo abituati dagli intermediari finanziari classici. Questo può essere, in particolare, il commercio di titoli o la concessione e il prelievo di prestiti. La maggior parte delle applicazioni DeFi sono attualmente basate sulla più nota piattaforma di contratti intelligenti Ethereum. I token sono utilizzati in modo che un tale ecosistema decentralizzato possa controllare se stesso. Questi gettoni possono essere usati per coordinare le decisioni della rete e per fissare gli incentivi per il funzionamento del servizio decentralizzato.

I protocolli DeFi hanno una cosa in comune: il loro principale caso d'uso è basato sul prestito e il prestito. In particolare, i token vengono prestati in cambio di profitti. Così, invece di fare una transazione in modo tradizionale, la rete stessa gestisce le transazioni sulla base del protocollo di credito decentralizzato.

Il caso standard qui è che si "accede" ai token che si possiedono per l'assegnazione. Questo significa che metti i tuoi gettoni a disposizione degli altri partecipanti. In cambio, si ricevono profitti sui token prestati.

Contrariamente alle piattaforme centralizzate di scambio di criptovalute, le piattaforme di scambio decentralizzate, le cosiddette DEX, non hanno mai accesso agli asset dei trader. Poiché non esiste un'istanza centrale che possa essere violata o i cui prezzi possano essere manipolati, gli asset virtuali sono particolarmente sicuri!

Come ogni nuovo mercato, la "Finanza decentralizzata" offre opportunità speciali in questo settore.

A questo scopo, l'ultimo sviluppo "Lydian World" sarà presentato a breve come uno scambio completamente decentralizzato, ma anche come un gioco, con molte possibilità per i partecipanti.

I giochi decentralizzati giocano un ruolo importante nel futuro come anche il CEO di Facebook Mark Zuckerberg vuole svilupparlo per guidare il futuro del "Metaverso" - così come "LydianWorld" come un mercato NFT simile a "opensea" che ha sorpreso con Axie-Infinity cifre di entrate di 190 milioni di dollari USA in soli 30 giorni.

Con ancora più possibilità tecnologiche, "Lydian-World" prenderà il suo gioco premium nei prossimi giorni come marketplace/piattaforma di scambio NFT dove le ricompense sono possibili tramite criptovaluta - questo in particolare per guidare il settore della tecnologia blockchain.

Bisogna notare che queste nuove tecnologie sono già un settore gigantesco che vale miliardi, di cui esempi sono l'industria del gioco, le piattaforme di scambio decentralizzate come PancakeSwap (che è stato capitalizzato con 15 miliardi di dollari USA in pochissimo tempo) e le aspettative del "Lydian World" come piattaforma virtuale decentralizzata.

Josip Heit, spiega che si accederà a molte applicazioni di diversi ecosistemi di tecnologia blockchain - qui il processo di ricompensa del gioco sarà effettuato tramite diversi ponti, qui per esempio su Ethereum blockchain, Binance blockchain, Polkadot blockchain, G999 blockchain technology e molti altri, per ottenere così l'ampio adattamento e la possibilità della comunità blockchain mondiale via swipe (scambio) o versa nel mondo virtuale.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU LYDIAN WORLD: https://www.lydian.world

