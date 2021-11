Calcio: Under 21, azzurrini al lavoro a Tirrenia per preparare match con Irlanda

08 novembre 2021 a

Tirrenia, 8 nov. - (Adnkronos) - Tre vittorie, un pareggio, secondo posto in classifica ad una lunghezza dalla capolista Svezia, che ha giocato una gara in più. La Nazionale Under 21 è pronta a riprendere il cammino europeo con la quinta partita di qualificazione contro la Repubblica d'Irlanda, in programma venerdì prossimo al “Tallaght Stadium” di Dublino (diretta Rai2, ore 18.30) con lo scopo di allungare il passo dalle inseguitrici tra cui c'è proprio l'Irlanda che, insieme al Montenegro, è a quota sette.

Gli Azzurrini sono da ieri sera in ritiro a Tirrenia e oggi hanno iniziato la preparazione. Del gruppo non fa parte il difensore della Roma Riccardo Calafiori che, a causa di un infortunio, non ha potuto rispondere alla convocazione. “L'Irlanda – ha dichiarato oggi il tecnico Paolo Nicolato nella conferenza stampa che ha aperto il raduno - è una squadra abituata ad andare forte soprattutto in casa, questa è la difficoltà maggiore che ci troviamo davanti. Sarei contento di ripetere le ultime prestazioni: mi piace la squadra come gioca, mi auguro continui così e nel frattempo migliori quello che c'è da migliorare. Spero che riusciremo a dimostrare anche in trasferta, in un campo difficile, la qualità dei nostri calciatori”.