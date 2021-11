Calcio: Mancini, 'gara con la Svizzera importante ma dobbiamo restare tranquilli'

08 novembre 2021 a

Firenze, 8 nov. - (Adnkronos) - "La gara sarà importante, ma noi dobbiamo restare tranquilli". Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini, in conferenza stampa a Coverciano, a 4 giorni dal match con la Svizzera fondamentale per la qualificazione al mondiale 2022. "Solitamente con la Svizzera sono sempre gare difficili e lo sarà anche quella di venerdì -aggiunge Mancini-. Se giochiamo come all'andata possiamo ottenere un ottimo risultato, ma io credo faremo ancora meglio. Sarà una gara importante, quindi non si può preparare con tensione".