Calcio: Mancini, 'Chiellini e Bonucci stanno bene'

08 novembre 2021 a

a

a

Firenze, 8 nov. - (Adnkronos) - "Chiellini e Bonucci stanno bene, ci alleniamo oggi e domani che sono due giorni un po' di scarico e valutiamo le condizioni di tutti". Il ct azzurro Roberto Mancini fuga i dubbi sulla condizione fisica dei due difensori bianconeri, assenti sabato scorso in campionato contro la Fiorentina per qualche acciacco, in vista del match di venerdì all'Olimpico contro la Svizzera fondamentale per la qualificazione al mondiale 2022.