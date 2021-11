Calcio: Leonardo, 'Messi? Gioca più con l'Argentina che con il Psg'

08 novembre 2021 a

Parigi, 8 nov. - (Adnkronos) - Convocato dall'Argentina, infortunato con il Psg. È la realtà che sta vivendo Lionel Messi, chiamato dal commissario tecnico dell'albiceleste Lionel Scaloni per i prossimi match di qualificazioni mondiali. Tuttavia l'attaccante argentino è alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro, tanto che ha saltato gli ultimi due match con il Psg contro Lipsia (in Champions) e Bordeaux (in campionato).

La convocazione di Messi in nazionale ha mandato i parigini su tutte le furie, tanto che è intervenuto il direttore sportivo Leonardo: "Non siamo d'accordo a lasciar andare un giocatore che non sta bene o che è in fase di riabilitazione. Non ha alcun senso e questo tipo di situazioni devono essere definite da una normativa Fifa. Da quando è arrivato, nei primi due mesi ha trascorso più tempo in nazionale che qui. Adesso è di nuovo in nazionale nonostante il problema muscolare".

Numeri alla mano, Messi ha giocato in questa stagione 450 minuti con la maglia dell'Argentina. Cinque partite disputate dall'albiceleste, cinque presenze per novanta minuti della pulce. Con il Psg, invece, l'argentino è sceso in campo solo otto volte (in totale 595 minuti), saltando altrettanti incontri tra campionato e Champions. Adesso per Messi un nuovo viaggio verso il Sud America, con gli impegni contro Uruguay e Brasile in programma il 13 e il 17 novembre.