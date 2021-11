Bergamo: rapinò minorenni, arrestato 22enne

08 novembre 2021 a

a

a

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Un cittadino senegalese di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri è stato arrestato ad Almenno San Salvatore, in provincia di Bergamo, per aver rapinato dei minorenni. Il giovane, pregiudicato e senza fissa dimora, in due occasioni aveva avvicinato con una scusa le vittime e aveva rubato loro il cellulare con la violenza o le minacce. Parte di quanto rubato è stato restituito ai proprietari. Il 22enne è stato arrestato e portato nel carcere di Bergamo.