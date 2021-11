M5S: Spadafora, 'rischio scissione c'è, Conte non lavori in solitaria per evitarlo' (2)

07 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Per Spadafora, "chiunque provasse a minare la leadership" di Conte "minerebbe il Movimento", ma "occorre costruire intorno a lui un progetto". "Mi chiedo cosa diremo per convincere la prossima volta a votarci, non basta un leader o dei nomi, ma serve un progetto serio", dice l'ex ministro, rimarcando come il Movimento debba essere "alternativo al Pd: se si fortifica il Movimento è un bene anche per il Pd". Spadafora ha anche rimarcato a più riprese l'errore commesso dal Movimento di ridurre "la politica a comunicazione", poi davanti a una battuta di Fabio Fazio sui momenti da reality del M5S, "non mi crei più problemi di quanto non farà questa intervista", risponde con un sorriso.