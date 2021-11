Fondazione Open: Dal Mas (FI), 'delegittimazione politica virus senza vaccino'

07 novembre 2021 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Cambiano i protagonisti, non gli squallidi metodi di delegittimazione della politica frutto marcio del rapporto tra certa magistratura politicizzata e certa stampa forcaiola: gettare in pasto al pubblico questioni personali con il chiaro intento di screditare il bersaglio politico di turno. E' successo più volte in passato, succede già da un po' con Renzi". Lo scrive il senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia Franco Dal Mas.

"Non si tratta solo di soddisfare gli interessi pruriginosi dei lettori - prosegue - ma di celebrare i processi sui media, prima ancora che nelle aule giudiziarie, col chiaro intento di abbattere il nemico di turno. Un virus tutto italiano, quello degli atti coperti da segreto istruttorio passati alle redazioni, per cui non esiste vaccino, ma servono potenti cure, a partire dal decreto legislativo sulla presunzione di innocenza".