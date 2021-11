Covid oggi Germania, in Baviera Green pass e mascherine Ffp2 in luoghi chiusi

07 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Nuove restrizioni anti-covid in vigore in Baviera, uno dei land più colpiti dalla ripresa dei contagi in Germania. Da oggi per entrare in locali al chiuso come i ristoranti serve il Green pass per provare di essere vaccinati o guariti. Per gli altri è richiesto un test molecolare, quello rapido non è sufficiente. In molti luoghi chiusi bisogna inoltre portare la mascherina Fpp2.

Il popoloso land meridionale della Baviera è il terzo più colpito in Germania dalla ripresa dei contagi. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Robert Koch l'incidenza dei contagi su sette giorni si attestava ieri a 183,7 casi su 100mila abitanti a livello nazionale. Ma in Sassonia arriva a 415,8, in Turingia a 406 e in Baviera a 284. A spingere sulle restrizioni in Baviera, dove vivono 13 milioni di persone, è la crescita dei ricoveri in terapia intensiva, arrivati ieri a 552.