Covid: Meloni, 'se parliamo di 'salvare il Natale' qualcosa è andato storto'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Dopo un anno, con l'86% della popolazione vaccinata con prima dose e l'83% con ciclo totale, se si parla ancora di 'salvare il Natale' si può dire che qualcosa e' andato storto? Che nulla è stato fatto per potenziare mezzi pubblici, mettere in sicurezza le scuole e i più fragili?". Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Le nostre proposte sono a disposizione da sempre, sarebbe il caso di passare ai fatti", aggiunge in un altro tweet.