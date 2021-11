M5S: verso assemblea congiunta con Conte mercoledì**

07 novembre 2021 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, in settimana, con ogni probabilità nella giornata di mercoledì, si terrà un'assemblea congiunta dei parlamentari M5S con il leader del Movimento, Giuseppe Conte. A chiedere un momento di confronto -dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni legate all'elezione del capogruppo 5 Stelle al Senato- sarebbe stato lo stesso Conte, per affrontare i temi politici di più stretta attualità. In settimana a Roma, salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, dovrebbe giungere anche Beppe Grillo.