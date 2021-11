Green pass: questura Milano, 'ieri preservate vie shopping tra obiettivi del corteo'**

07 novembre 2021 a

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - "Al netto del mancato rispetto di buona parte del percorso, il dispositivo della questura è riuscito a preservare le arterie più importanti sotto il profilo delle attività commerciali che rientravano appunto tra gli obiettivi dei manifestanti". E' quanto si legge in una nota di via Fatebenefratelli all'indomani del corteo no green pass che per il 16esimo sabato di fila è sceso in strada a Milano.

"Il corteo, in avvio composto da oltre 4mila persone, ha inizialmente seguito il percorso prescritto e, giunto in corso di Porta Romana, si è diviso in due prima di ricompattarsi in serata in corso XXII Marzo; mentre circa 700 persone proseguivano regolarmente lungo le strade indicate nel provvedimento questorile, oltre 3mila persone hanno vagato lungo le vie della zona Crocetta e Beatrice d'Este con il deliberato scopo di creare confusione e bloccare il traffico". Comportamenti che, insieme ad aggressioni e minacce ai giornalisti, ha portato al momento alla denuncia di 11 persone. Tra gli automobilisti imbottigliati e i cittadini esasperati si registra il caso di una signora che, dal balcone di casa, ha lanciato sui manifestanti un secchio d'acqua.

Una volta che i reparti di polizia, carabinieri, Guardia di finanza, con in contributo della Polizia locale, hanno ricompattato il gruppo, i manifestanti hanno deciso "di contravvenire in toto alle prescrizioni del questore abbandonando il percorso indicato e alle ore 21, in via Anfossi, non è stato più permesso il movimento disordinato dei manifestanti che sono stati fatti defluire da via Sciesa solo dopo essere stati identificati: alcuni di loro hanno contattato il numero unico di emergenza 112 per chiedere soccorso alle forze dell'ordine per 'sequestro di persona'". Complessivamente sono 115 le persone identificate. Il corteo non ha neanche raggiunto la Camera del lavoro o la sede della Regione ritenuti 'luoghi simbolo' dai manifestanti.