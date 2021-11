Rugby: Peroni Top10, la presentazione della sesta giornata

06 novembre 2021 a

Roma, 6 nov. - (Adnkronos) - Sesto turno per il Peroni Top10, con appuntamento domenicale all'indomani del debutto dell'Italia nelle Autumn Nations Series. Si parte alle 14 al 'Maini' di Colorno dove i padroni di casa guidati da coach Casellato vanno a caccia di una vittoria pesante che consolidi le ambizioni d'alta classifica e l'attuale terza posizione alle spalle della capolista Petrarca e dei cugini del Valorugby: di fronte la Lazio, attualmente a fondo classifica ma capace, come sempre, di strappare con le unghie punti bonus preziosi nella lotta per la salvezza.

Dopo la sfida al vertice tra Rovigo e Valorugby nell'anticipo del venerdì sera, il big-match di giornata è quello che vede il Petrarca Rugby, imbattuto leader della graduatoria, far visita ad un Transvecta Calvisano chiamato a scuotersi dopo un avvio di stagione altalenante, che vede i gialloneri bresciani attualmente fuori dai primi quattro posti. In una situazione analoga a quella del Calvisano le Fiamme Oro Rugby, che ricevono alla “Gelsomini” il Rugby Viadana: i poliziotti, sesti a quota dodici, devono recuperare terreno ma devono fare i conti contro un XV lombardo che, attualmente ottavo, non vuole farsi invischiare nella lotta per le piazze meno nobili della graduatoria.

A completare il calendario di giornata Mogliano Rugby v Sitav Lyons, con i veneti che possono provare a creare il gap con la Lazio ma devono guardarsi dagli emiliani, capaci di fermare i Campioni d'Italia nelle scorse settimane e a loro volta decisi a tenersi alla larga dalle zone più pericolose di classifica.