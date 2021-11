Rugby: gli All Blacks si prendono l'Olimpico, per l'Italia del nuovo ciclo spunti positivi (3)

06 novembre 2021 a

(Adnkronos) - La pressione neozelandese aumenta, l'Italia resiste in trincea con un bel lavoro sul piano della lotta dentro i propri 22, ma al 62' gli argini si rompono sull'accelerazione di Christie che taglia la linea verticalmente per l'assist vincente su Reece. Mo'unga prosegue il suo pomeriggio perfetto e il punteggio va sul 9 a 28, mentre Garbisi esce per un colpo lasciando a Canna il posto in cabina di regia.

Sul calo fisico degli italiani, gli All Blacks alzano i ritmi trovando in rapida sequenza le mete di Aumua e di Sotutu, con Mo'unga infallibile per il 9 a 42 che apre gli ultimi 10 minuti di gara. L'Italia prova a tornare in campo nemico, ma lo sforzo difensivo si fa sentire sulle gambe e per la Nuova Zelanda non ci sono rischi particolari prima dell'ultima marcatura di Aumua, che con una doppietta personale fissa il 9 a 47 finale.