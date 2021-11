Motomondiale: Gp Algarve, Bagnaia in pole davanti a Miller, doppietta Ducati

06 novembre 2021 a

a

a

Portimao, 6 nov. - (Adnkronos) - Francesco 'Pecco' Bagnaia centra la pole position del Gp dell'Algarve nella classe MotoGp. Il piemontese della Ducati gira in 1'38"725 precedendo il compagno di squadra, l'australiano Jack Miller (1'38"829) e lo spagnolo della Suzuki Joan Mir (1'38"893). Quarto e quinto posto per altre due moto della scuderia di Borgo Panigale con lo spagnolo Jorge Martin (1'38"916) davanti al francese Johann Zarco (1'38"918). Settimo posto per il campione del mondo in francese Fabio Quartararo (1'39"131) con la migliore delle Yamaha. Fuori in Q1 Valentino Rossi (Yamaha Petronas) che partirà 16°.