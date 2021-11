Migranti: Zoffili (Lega), 'bene Mattarella, Ue e Africa devono fare di più'

06 novembre 2021 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ragione: Europa e Africa devono fare di più sul fronte immigrazione. Quanto dichiarato da Algeri, dove si trova in visita, mi trova d'accordo. Presto guiderò in Algeria la delegazione parlamentare della bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione per un confronto con le autorità locali sulle soluzioni più efficaci per fermare finalmente i flussi di clandestini che dallo stato africano interessano il nostro Paese, in particolare le coste del Sulcis Iglesiente in Sardegna”. Così Eugenio Zoffili, Presidente della bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione e deputato della Lega.