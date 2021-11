Meteo: Lombardia, nuvolosità in aumento, temperature massime in calo

06 novembre 2021 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Sulla Lombardia nuvolosità in aumento domenica e lunedì con possibilità di deboli precipitazioni su parte della regione. Temperature senza notevoli variazioni con valori massimi nella norma e valori minimi leggermente inferiori alla norma. Lo rende noto l'Arpa regionale nel bollettino meteo.

Domani su Alpi e Prealpi in prevalenza sereno; su Pianura e Oltrepò Pavese nuvolosità variabile. Precipitazioni: occasionali e molto deboli possibili su Appennino e Bassa Pianura nella notte e in serata. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime stazionarie o in leggero calo. In pianura minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 12 e 15 gradi.

Lunedì 8 novembre nuvolosità variabile, a tratti più estesa e compatta su Pianura, Appennino e Prealpi bresciane; dal pomeriggio attenuazione della copertura su Alpi e Prealpi. Precipitazioni: deboli sparse, possibili su Pianura centrorientale, Appennino e Prealpi bresciane, più probabili nelle ore centrali della giornata; altrove assenti o molto poco probabili. In pianura minime intorno a 7 gradi, massime intorno a 12 gradi.