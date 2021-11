Expo 2020, concluso il workshop 'Rinascimento Urbano' di Fondazione Inarcassa

06 novembre 2021 a

a

a

Dubai, 6 nov. - (Adnkronos) - Si è chiusa la tre giorni di ‘Rinascimento Urbano', workshop ideato e promosso da Fondazione Inarcassa. Grazie alla collaborazione con il Commissariato generale per la Partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, alcuni giovani professionisti italiani under 40 hanno avuto modo di lavorare al fianco degli omologhi che operano a Dubai, sotto la guida di architetti e ingegneri di fama internazionale. L'evento è stato organizzato in collaborazione con Emaar, tra le più grandi aziende al mondo nello sviluppo immobiliare, leader di settore negli Emirati Arabi. Programmata durante la Urban & Rural Development Week, l'iniziativa ha visto 15 giovani professionisti italiani - 8 donne e 7 uomini, ingegneri e architetti - lavorare al fianco di 15 colleghi operanti negli Emirati Arabi Uniti per uno stretto confronto professionale, con l'obiettivo di realizzare un progetto di 'Rinascimento urbano' nell'area di Downtown Boulevard di Dubai, uno dei luoghi di maggior attrazione della capitale degli Emirati Arabi Uniti.

“Il workshop ‘Rinascimento Urbano' è nato da un'idea di collaborazione con il Padiglione Italia più di un anno fa. È stato un lavoro che ha dato risultati eccezionali. Abbiamo creato un gruppo di giovani, italiani ed emiratini, che hanno lavorato insieme, prima online e poi insieme per tre giorni. Il gruppo è costituito da 15 giovani italiani, architetti e ingegneri, tutti under 40 - ha dichiarato Franco Fietta, presidente Fondazione Inarcassa - È stato importantissimo lavorare in sinergia con Padiglione Italia, che ci ha messo a disposizione questa struttura di estremo prestigio e di grande visibilità per ingegneri e architetti liberi professionisti italiani. È stata importante la collaborazione con Emaar, una società di sviluppo importante anche a livello mondiale. Questo è stato un esempio di come si possa andare all'estero portando i nostri prodotti, dimostrando come il nostro contributo sia molto interessante”.

Da molti anni Fondazione Inarcassa sostiene le giovani generazioni di professionisti nella costruzione delle competenze necessarie per affrontare le più avvincenti sfide contemporanee di settore. 'Urban Renaissance' intende portare all'attenzione del mondo il talento di architetti e ingegneri italiani che, negli ultimi anni, si sono distinti per merito e impegno su temi legati all'urbanistica ispirata a criteri di sostenibilità.