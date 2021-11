06 novembre 2021 a

Roma, 6 nov. - (Adnkronos) - "Noi siamo tutti Abraham. Ogni partita creiamo occasioni, arriverà il momento in cui Tammy si sbloccherà, per me è lo stesso giocatore che ha fatto bene e tornerà a segnare". Lo dice l'allenatore della Roma José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Venezia, in merito al momento difficile di Tammy Abraham.