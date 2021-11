06 novembre 2021 a

Kazan, 6 nov. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'argento nella steffetta 4x50 stile libero mista ai campionati europei in vasca corta di Kazan. Il quartetto azzurro composto da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli tocca in 1'29"40 ex aequo con la Russia, alle spalle dell'Olanda vincitrice in 1'28"93.