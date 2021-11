06 novembre 2021 a

a

a

Torino, 6 nov. - (Adnkronos) - La Juventus batte 1-0 la Fiorentina nel secondo anticipo del sabato della 12esima giornata di Serie A disputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere il match il gol di Cuadrado al 91'. Gli ospiti giocano in dieci dal 73' per l'espulsione di Milenkovic per doppia ammonizione. In classifica i bianconeri agganciano i viola e la Lazio al sesto posto con 18 punti.