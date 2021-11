Tennis: Atp Parigi Bercy, Hurkacz supera Duckworth si qualifica per semifinale e Atp Finals

05 novembre 2021 a

a

a

Parigi, 5 nov. (Adnkronos) - Il polacco Hubert Hurkacz si impone nei quarti di finale del torneo Atp di Parigi Bercy sull'australiano James Duckworth e si qualifica per le semifinali del Masters 1000 parigino e anche per le Atp Finals di Torino come l'ottavo giocatore, lasciando come riserva l'azzurro Jannik Sinner. Hurkacz pur non giocando non al meglio supera l'australiano in tre set con il punteggio di 6-2, 6-7 (4-7), 7-5.