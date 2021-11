REYL & Cie eletta "Best Private Banking Boutique in Europe"

05 novembre 2021 a

a

a

-

GINEVRA e LONDRA, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- REYL & Cie è orgogliosa di essere stata insignita del titolo di "Best Private Banking Boutique in Europe" per le sue attività di private banking e gestione patrimoniale in Europa, come annunciato ieri a Londra da Professional Wealth Management (PWM) ai Global Private Banking Awards 2021. Questo riconoscimento premia l'eccellenza della Banca in materia di strategia commerciale e servizio alla clientela.

REYL & Cie è stata selezionata da una giuria internazionale indipendente e dal team redazionale di Professional Wealth Management (PWM), pubblicato dal Gruppo Financial Times. I membri della giuria hanno premiato i risultati del Gruppo REYL, i cui attivi in gestione e il cui numero di collaboratori sono aumentati rispettivamente per il diciannovesimo e il sedicesimo anno consecutivo. La giuria ha inoltre sottolineato la capacità della Banca di generare una crescita organica significativa degli attivi in gestione, malgrado le sfide continue con cui il settore bancario si trova a dover fare i conti.

L'approccio collaborativo e integrato in tutte le business line, i team e gli uffici di REYL ha dimostrato la sua efficacia. In un contesto di crescita solida, il Gruppo continua a distinguersi per le soluzioni personalizzate che è in grado di offrire grazie a una gestione dei patrimoni e delle problematiche dei clienti privati e delle loro imprese con un'offerta di servizi a 360°, che va oltre i confini nazionali e i segmenti di attività.

Lorenzo Rocco di Torrepadula, Socio e Responsabile dell'attività Wealth Management: "Siamo molto felici di essere stati insigniti di questo titolo prestigioso. È un riconoscimento importante e un premio per il lavoro dei nostri team di esperti, sempre impegnati ad offrire soluzioni su misura e innovative ai clienti."

Informazioni su REYL

www.reyl.com

Creato nel 1973, il Gruppo REYL è un istituto bancario diversificato e imprenditoriale con uffici in Svizzera, in Europa e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Il Gruppo REYL gestisce un patrimonio di oltre CHF 25 miliardi e impiega oltre 400 collaboratori. Nel 2020 il Gruppo REYL ha concluso un'importante partnership strategica con Fideuram - Intesa Sanpaolo, operatore bancario europeo di primo piano.

Il Gruppo REYL serve una clientela d'imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services ed Asset Management.