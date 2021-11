Monza: sorpresi con 35 grammi di cocaina, due arresti

05 novembre 2021 a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 23 anni e una donna di 30, entrambi cittadini marocchini, sono stati arrestati dai carabinieri a Monza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari li hanno notati a bordo di un'auto, vicino allo stadio, hanno provato a fermarli per un controllo, ma i due sono fuggiti. Bloccati poco dopo, sono stati trovati in possesso di 35 grammi di cocaina e 250 euro in contanti. Nell'abitazione di uno dei due sono stati trovati e sequestrati altri 8.500 euro in contanti.