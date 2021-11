Milano: polizia sequestra 25 chili droga in appartamento

05 novembre 2021 a

a

a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - La polizia ha sequestrato in un appartamento a Vaprio d'Adda, in provincia di Milano, oltre 25 chili di droga. Indagando sulle fonti dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Lorenteggio, gli agenti hanno individuato l'appartamento nell'hinterland e lo hanno perquisito. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 4,4 chilogrammi di cocaina, 1,2 chili di shaboo, 1 chilo di hashish, 19,6 chili di marijuana, 5.300 euro in contanti, una pressa da officina, buste per confezionamento della droga, bilancini di precisione e un frullatore per la preparazione dello stupefacente. le indagini continuano per individuare chi utilizzava l'appartamento e i responsabili dello spaccio.