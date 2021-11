Milano: Fontana visita torneo padel in piazza Città di Lombardia

05 novembre 2021 a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la visita al campo centrale di Piazza Città di Lombardia, sede della Regione a Milano, che, in questi giorni e fino a domenica, ospita il torneo internazionale ‘Fip Gold Milano' di padel, ha trovato anche il tempo per confrontarsi, sul campo, con racchetta e palline, con i campioni della Nazionale azzurra in scena a Milano. “Sono un grande appassionato di tennis – ha detto Fontana salutando Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel– ma è la prima volta che mi cimento in questo sport. Ne avevo sentito parlare in termini lusinghieri da tutti e dopo questi pochi scambi è davvero divertente. Inizierò a praticarlo”.