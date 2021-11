Il fabbro, un antico mestiere sempre attuale, gli interventi risolutivi di Sirotec

05 novembre 2021 a

(Roma 5 novembre 2021) - Competenza, esperienza, aggiornamento, utilizzo delle più sofisticate tecnologie e dei migliori materiali del settore: l'evoluzione di un mestiere intramontabile

Roma 5 novembre 2021. Il fabbro non ci aiuta solamente ad entrare in casa quando siamo rimasti fuori e abbiamo dimenticato le chiavi. Oltre alla parte prettamente artigianale che gli compete e che ne fa uno dei mestieri più antichi, il fabbro si occupa anche di lavori di riparazione. L'intervento del fabbro è risolutivo per una miriade di situazioni diverse come: sistemare finestre, infissi, cancelli, inferriate, ringhiere, porte, mobili in ferro battuto, scale, serrature, elementi d'arrendo e tanti altri oggetti.

A tutte queste esigenze risponde Fabbro Roma, una società è operativa sin dagli anni '80 su tutto il territorio romano: dai quartieri più esterni a quelli più centrali, con un raggio d'azione capillare e tempestivo.

“Qualunque sia la manodopera necessaria: riparazione di serrature ostruite, serranda incastrata, malfunzionamento del suo meccanismo di automazione, riparazione delle cinte della tapparella, installazione di tapparelle in PVC, riparazione porte blindate e aggiornamento del cilindro europeo, sbloccaggio serrande bloccate o sostituzione, la nostra azienda risponde prontamente”, introduce Alessandro Petruzzi, titolare di Sirotec. “La loro maestria è data dalla grande preparazione che li contraddistingue, dal continuo aggiornamento sulle nuove tecniche, dall'esperienza acquisita in anni di pratica sul campo, dall'utilizzo delle più sofisticate tecnologie e dei migliori materiali di questo settore”.

L'attività di Fabbro Roma si estende sia al settore privato che pubblico con interventi per negozi, abitazioni, uffici, condomini, ristoranti, bar, alberghi, istituiti scolastici e religiosi.

“Inoltre, con il servizio Pronto Intervento Fabbro Roma, la nostra attività non dorme mai”, sottolinea Alessandro Petruzzi. “Attivi sia di notte sia di giorno, sia nei giorni feriali sia nei festivi, garantiamo una brevissima tempistica d'intervento. Operiamo sempre rispettando tre obiettivi: massima velocità di realizzazione degli interventi, minimo fastidio e massima serietà”.

Oltre alle tipiche prestazioni, i tecnici di Fabbro Roma sono anche specializzati in molte altre attività, come la sostituzione di pannelli in legno o il montaggio di vetri termici.

“Grazie alla nostra magnifica équipe, l'azienda lavora sempre seguendo un imperativo: realizzare ogni lavoro a regola d'arte. Non ci accontentiamo di un lavoro buono o accettabile, ma esigiamo sempre e solo il meglio per i nostri clienti”, conclude Alessandro Petruzzi. “Per questo abbiamo selezionato con grande scrupolo e precisione i fabbri che lavorano nella società, assumendo solo i più esperti, precisi e affidabili tecnici presenti sul mercato”.

Quando si cerca un fabbro è fondamentale trovare l'artigiano giusto, cui affidare gli interventi o i propri progetti. Uno che sappia interpretare al meglio le aspettative, risolvere le problematiche, sapendo anche dare i suggerimenti più opportuni.

