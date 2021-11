Clima: Regina (Fondimpresa), 'stanziati 20mln a sostegno aziende in sfida green'

05 novembre 2021 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "In una fase come questa è necessaria una forte spinta per le imprese. L'evoluzione del lavoro a tinte green porterà con sé la nascita di nuove professioni e la necessità di provvedere alla formazione, sia di giovani che di risorse provenienti da settori differenti da ricollocare in un mercato competitivo. Serviranno figure qualificate ed in grado di gestire ed accompagnare i cambiamenti in atto, Fondimpresa ha voluto fare la sua parte pubblicando l'Avviso 2/2021 dedicato alla Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti, stanziando 20 milioni di euro proprio per sostenere le proprie aziende aderenti in questa sfida". Lo dichiara il Presidente di Fondimpresa Aurelio Regina a margine della Conferenze delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico Cop 26.