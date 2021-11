05 novembre 2021 a

a

a

Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Calenda lo prendo anche, volentieri, non so se lui prenda me. Ma deve convincersi che c'è una cosa che si chiama sinistra e una che si chiama destra, non è 'pragmatici contro populisti' o il governo dei migliori. Ci provò Platone con esiti non simpatici...". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, a Forrest su RaioUno Rai, parlando del futuro del centrosinistra.