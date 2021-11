Azione: il tour elettorale di Calenda fa tappa a Piacenza

05 novembre 2021 a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Le proposte sui Fondi europei del Next Generation Eu e il dettagliato documento “Next Generation Italia”, dedicato all'energia, all'ambiente e alla sostenibilità. Questi i temi al centro dell'incontro che si terrà lunedì 8 novembre a Piacenza tra il leader di Azione, Carlo Calenda ed elettori, militanti e sostenitori, in vista dell'annunciato Congresso di Azione che si svolgerà a gennaio 2022. Reduce dalla corsa a Sindaco di Roma, Calenda ha da poco annunciato un tour in tutta la Penisola per incontrare e confrontarsi con gli elettori e gli iscritti al partito.