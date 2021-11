Tennis: Sinner gioca a Stoccolma, Rune prende il suo posto alle Atp Next Gen

04 novembre 2021 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Ci sarà anche Holger Vitus Nodskov Rune alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano, in programma dal 9 al 13 novembre. Il diciottenne danese è entrato al posto di Jannik Sinner che ha confermato in quella settimana la sua presenza all'Atp di Stoccolma. "E' un torneo ancora importante per Jannik, perché conta finire nono o decimo nella Race", ha dichiarato Riccardo Piatti, coach dell'altoatesino. Trovarsi in quelle posizioni, ha sottolineato, è un obiettivo significativo in vista di Torino perché consente di prendere parte quantomeno come riserva alle Nitto Atp Finals, da cui comunque non è ancora matematicamente escluso. Anche se la vittoria di Hurkacz negli ottavi a Bercy riduce ulteriormente le sue chance. Rune, che dunque giocherà a Milano, ha iniziato la stagione da numero 473 del mondo e ha toccato questa settimana il best ranking al numero 118.