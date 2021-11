Startup: DoctorApp supera in pochi giorni l'obiettivo del crowdfunding

04 novembre 2021 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) - DoctorApp, startup elimina-code, ha raccolto in meno di una settimana oltre 85mila euro sulla piattaforma di equity crowdfunding Crowdfundme.it. "Tutti noi abbiamo sperimentato la frustrazione di affrontare lunghissime code per un colloquio con il medico di famiglia, senza sapere quando saremmo riusciti finalmente a entrare in studio. Per non parlare del tempo perso cercando di prenotare una visita contattando i call center", sottolinea Alessandro Giraudo, Ceo e founder della startup.

Usare DoctorApp per un paziente è facile come prenotare un tavolo al ristorante dal telefono, assicura: "Abbiamo lavorato fin da subito - spiega Giraudo - con l'obiettivo di mettere a punto una soluzione che fosse semplice per chiunque. I pazienti possono prenotare direttamente una visita dallo smartphone o dal computer. E chi ha poca dimestichezza con la tecnologia può chiedere una mano a un parente. Con la funzione Nucleo Familiare si prenota in pochi passaggi al posto di un genitore anziano o di un nonno. DoctorApp mette anche a disposizione di medici e cliniche un totem per la prenotazione diretta in loco. Secondo i nostri studi, si arriva ad alleggerire il carico telefonico del singolo dottore fino all'80%".

DoctorApp offre ai medici uno strumento di gestione intelligente dello studio che va oltre le sole prenotazioni di visite e comprende, tra le altre cose, un questionario pre-triage sul Covid-19, l'agenda e una funzione per tenere sotto controllo le richieste di vaccinazione. DoctorApp è il primo strumento brevettato per semplificare la gestione degli appuntamenti negli studi medici. Pur essendo stato pensato sulla base delle esigenze di medici di base e pediatri, è adatto anche a specialisti e cliniche private. Durante il periodo più nero della pandemia ha aiutato oltre 110 medici a gestire le entrate contingentate negli studi, in pieno lockdown. DoctorApp vanta 100.000 utenti attivi, oltre 32.000 prenotazioni totali al mese (12.000 da mobile) e 292 medici che lo usano regolarmente come strumento di gestione dello studio. L'87% dei medici, dopo aver provato lo strumento per un primo periodo, rinnova oltre i due anni.

"Le premesse per una crescita esplosiva della startup ci sono tutte, così come ci sono concrete possibilità di Exit nel prossimo quinquennio", racconta Marco Rizzelli, general manager di SeedMoney, la società di Business Angel che ha accelerato DoctorApp. "Dal 2015 a oggi, in Europa sono state almeno 18 le exit che hanno riguardato sistemi digitali in ambito sanitario. Come Mondocteur, la piattaforma per la prenotazione di visite mediche online acquistata da Doctolib nel 2018 per 45 milioni di euro o Dottori.it, altra piattaforma di prenotazioni mediche, questa volta italiana, acquisita sempre da Doctolib nel 2021", dice.

Grazie ai fondi raccolti in crowdfunding, DoctorApp investirà nello sviluppo di nuove funzioni dedicate agli specialisti e assumerà personale qualificato all'interno del team. Inoltre, metterà in campo una serie di azioni di marketing per farsi conoscere dai potenziali clienti e offrire sconti e promozioni ai medici che faranno passaparola tra i colleghi.

Alla campagna appena iniziata ha aderito con una quota da 100mila euro anche il fondo Apollíon attivo oltre che sui mercati finanziari, anche nel private equity. "Siamo felici di poter accompagnare e sostenere DoctorApp nel suo percorso di crescita certi che il comparto Health-Tech ricoprirà un ruolo sempre più importante nel medio periodo e potrà creare valore per gli investitori di Apollíon", dichiara Salvatore Zungri, amministratore del fondo.