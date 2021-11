Pd: D'Arienzo in chat senatori, 'in assemblea clima cordiale, mio intervento non contro Letta'

04 novembre 2021 a

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Provo ribrezzo dopo aver letto l'agenzia che mi colloca strumentalmente tra i contrari alla linea politica di Letta. Chi ha ascoltato il mio intervento sa che non è stato cosi. Fatemi dire, però, che fa specie che, al contrario del clima di cordialità che abbiamo vissuto in assemblea, ci sia chi ha voluto distorcere la realtà per finalità che hanno già danneggiato il pd, appena la settimana scorsa”. E' il messaggio che il senatore Vincenzo D'arienzo ha postato nella chat dei senatori del Pd a proposito della riunione del gruppo di palazzo Madama sul Ddl Zan.