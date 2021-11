Pd: Comincini, 'clima costruttivo, difendiamo centralità per sfide future'

04 novembre 2021 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Il clima costruttivo della riunione di gruppo tenutasi oggi è un segnale importante in vista delle sfide che ci attendono nel futuro prossimo. Sono intervenuto per ribadire il mio pieno sostegno alla presidente Simona Malpezzi che, insieme all'ufficio di presidenza, e in accordo con il segretario Letta, hanno fatto il possibile per sostenere il ddl Zan e suoi capisaldi, dovendosi fermare solo davanti ai sotterfugi del voto segreto”. Così il senatore del Pd, Eugenio Comincini.

“Ho anche voluto sottolineare l'esigenza di rafforzare e custodire l'unità di un gruppo che nei prossimi mesi sarà chiamato a gestire momenti delicati per il futuro del nostro Paese e delle nostre istituzioni: subito dopo la legge di bilancio l'elezione del presidente della repubblica e l'attuazione del Pnrr. Il Pd ha dimostrato di saper essere centrale quando ha avuto la capacità di ascoltare ed allargare il campo. Sono convinto che proseguendo in questo sforzo continuerà ad essere determinante”.