Kazan, 4 nov. - (Adnkronos) - Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d'oro nei 100 rana ai campionati europei in vasca corta di Kazan. L'azzurro tocca davanti a tutti in 55"63, nuovo primato italiano. Alle spalle del 22enne varesino il bielorusso Ilya Shymanovich (55″77) e l'olandese Arno Kamminga (55″79). Quinto posto per l'altro azzurro Fabio Scozzoli in 56″34.