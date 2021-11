Milano: rapina in laboratorio orafo, bottino di 1 mln

04 novembre 2021 a

a

a

Milano, 4 nov. (Adnkronos) - E' stimato in un milione di euro il bottino di una rapina in un laboratorio orafo in zona Lambrate a Milano. Poco dopo le 8, in via Assab, un gruppo di cinque rapinatori, tutti a volto coperto e due dei quali armati di pistola, è entrato nel laboratorio. I rapinatori hanno sequestrato i quattro dipendenti presenti al momento, immobilizzandoli con fascette da elettricista.

Sotto la minaccia delle armi hanno atteso per circa due ore l'arrivo della titolare, l'unica a poter aprire la cassaforte. Al suo arrivo la donna è stata minacciata e costretta ad aprire la cassaforte. I rapinatori hanno portato via oro e preziosi per un valore stimato in un milione di euro. Poi sono fuggiti, lasciando legati i dipendenti del laboratorio. La polizia è al lavoro sulla vicenda.