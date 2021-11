Milano: presentate 266 proposte per Civiche benemerenze

04 novembre 2021 a

Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Sono 266 le candidature per l'assegnazione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano, i cosiddetti Ambrogini d'oro che vengono assegnati il 7 dicembre, giorno del patrono cittadino Sant'Ambrogio. Alla mezzanotte di ieri, si comunica dal Comune, è scaduto il termine di presentazione delle domande per l'assegnazione delle benemerenze. Tra queste 120 sono di persone fisiche, di cui 45 donne e 75 uomini, mentre 129 sono di soggetti collettivi, come associazioni, imprese, gruppi. Infine 17 candidature sono alla memoria, di 3 donne e 14 uomini.