Fibank insignita del prestigioso premio internazionale "Best Digital Bank - Bulgaria 2021"

04 novembre 2021 a

a

a

- SOFIA, Bulgaria, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Global Brands Magazine, autorevole testata britannica dedicata ai brand, ha conferito a Fibank (First Investment Bank) il prestigioso premio "Best Digital Bank - Bulgaria 2021".

I Global Brands Awards 2021 sono giunti alla nona edizione consecutiva e premiano le aziende che hanno registrato le migliori performance nel loro settore.

Fibank ha ottenuto l'ambito riconoscimento per lo straordinario contributo allo sviluppo di innovazioni nel Paese, per la qualità del suo Servizio clienti e per il suo sistema di digital banking sicuro e affidabile.

Stando al passo con le tendenze innovative, in pochi mesi Fibank è diventata l'unica banca in Bulgaria a offrire ai propri clienti l'intera gamma di pagamenti tramite smartphone e wearable: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit.

Lo scorso anno la First Investment Bank ha lanciato il servizio di video-consulenza rivolto ai clienti del segmento retail, dando loro la possibilità di richiedere prestiti al consumo completamente online. Successivamente il servizio è stato potenziato al fine di includere le richieste di prestiti ipotecari online. I clienti possono inviare le loro richieste in formato elettronico tramite il sito web My Fibank o l'app per dispositivi mobili. La piattaforma consente inoltre loro di firmare da remoto tutti i documenti relativi alla concessione di prestiti al consumo o all'emissione di carte di credito.

Inoltre, i clienti dell'app per dispositivi mobili MY Fibank possono richiedere e ricevere carte di credito virtuali MyCard. Queste vengono emesse interamente online e i limiti di credito vengono concessi automaticamente nel giro di pochi minuti. Le carte virtuali possono essere utilizzate con My Fibank, Google Pay, Apple Pay, Garmin e Fitbit, sui terminali POS e ATM contactless, o per effettuare pagamenti via Internet.

Un altro servizio completamente nuovo per il mercato bulgaro a cui si può accedere tramite My Fibank è il conto Gold. Consente ai clienti Fibank di mantenere i saldi e di effettuare operazioni in oro.

Fibank monitora da vicino le mutevoli esigenze dei suoi clienti; si propone di far risparmiare loro tempo e denaro, offrendo al contempo una customer experience unica nel contesto digitale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg