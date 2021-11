04 novembre 2021 a

Genova, 4 nov. - (Adnkronos) - "L'U.C. Sampdoria informa che il calciatore Mikkel Damsgaard è stato sottoposto in data odierna ad un intervento in artroscopia di lavaggio articolare del ginocchio destro. Tale intervento è stato eseguito dal prof. Claudio Mazzola. Nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero". Così la Sampdoria in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.