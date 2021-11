Calcio: Conference League, Roma-Bodo Glimt 2-2**

04 novembre 2021 a

Roma, 4 nov. - (Adnkronos) - Roma e Bodo Glimt pareggiano per 2-2 in un match valido per la quarta giornata del gruppo C di Conference League disputato allo stadio Olimpico. Norvegesi due volte in vantaggio con Solbakken al 46' del primo tempo e Botheim al 65', ripresi dai gol di El Shaarawy al 54' e Ibanez all'84. Nella classifica del girone guida il Bodo con 8 punti, uno in più dei giallorossi e due in più dello Zorya, chiude il Cska Sofia a quota 1.