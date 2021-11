The Hundred e Tommaso Zorzi promuovono i talenti: nasce STTN Lab

03 novembre 2021 a

a

a

(Milano, 3 novembre 2021) - The Hundred, attualmente in fase di scouting, lancia una call-to- action a tutti i designer ed artisti emergenti: “ ll nostro obiettivo è mettere a loro disposizione il nostro know-how e la grande visibilità della vetrina online per portare i loro prodotti al grande pubblico”

Milano, 3 novembre 2021 - The Hundred, media company specializzata nell'investimento in influencer e talent del futuro insieme ad House of Tommy, la società in joint venture con Tommaso Zorzi, lanciano

Investire sulle persone anziché sulle aziende. È questa la linea guida di The Hundred, la holding nata nel 2019 da un'idea degli imprenditori Vincenzo Macrì, Marino Giocondi e del venture capitalist Leonardo Bongiorno.

“The Hundred è nata per scoprire influencer e talenti emergenti e trasformarli in fenomeni di successo, dal punto di vista artistico e imprenditoriale; the Hundred segue i talenti con un approccio che ricalca quello utilizzato dai venture capital per le aziende: come il VC investe nelle start -up, così The Hundred investe sugli artisti più promettenti. Il nostro obiettivo è diventare i promotori del talento italiano, utilizzando tutte le leve a nostra disposizione: con gli influencer lo facciamo attraverso investimenti e aumenti di capitale, con STTN Lab, invece, vogliamo sfruttare l'esposizione mediatica del progetto per dare una grande visibilità ai prodotti di designer e imprenditori italiani. Attualmente siamo in fase di scouting, per questo vogliamo lanciare una call-to-action ad artigiani e imprenditori affinché si mettano in contatto con noi per offrire loro tutto il nostro know-how” dichiara Vincenzo Macrì, CEO & CoFounder di The Hundred.

La prima azienda presentata è

Ogni mese verrà presentata un'azienda diversa: STTN Lab diventa così lo spazio dove trovare designer e artigiani indipendenti che lanciano capsule, edizioni limitate e pezzi unici; in questo “laboratorio” del made in Italy è possibile scoprire nuovi marchi, le produzioni di nicchia e le eccellenze del nostro territorio.

Sito web:

Contatti stampa:

E: