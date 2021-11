Roma: Ciani (Demos), 'buon lavoro alla nuova Giunta'

03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Sono molto felice del nuovo ruolo affidato alla coordinatrice romana di Demos Barbara Funari nuova Assessora alle Politiche Sociali. Conosco da tanti anni Barbara, è una donna competente, che conosce bene la nostra città, grande lavoratrice. Da tre anni stiamo costruendo insieme anche la proposta politica di Demos e il nostro slogan #RomaCapitaleSociale potrà iniziare a realizzarsi”. Lo dice Paolo Ciani, segretario di Demos da poco eletto in Assemblea Capitolina.

"Porteremo avanti questo percorso anche in Campidoglio. Ci impegneremo per combattere ingiustizie e disuguaglianze che da troppo tempo attanagliano la nostra città. Sono molto felice per questo importante incarico a Barbara Funari: buon lavoro a lei e a tutta la giunta”, conclude Ciani.