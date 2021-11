03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov (Adnkronos) - "Oggi molti giornali riportano la notizia di una mia Presidenza della Commissione Giubileo. Non ne so assolutamente nulla. Non me ne ha parlato nessuno. Prossima volta occorrerebbe verificare. Forse. Se vi va". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.