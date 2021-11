Mo: Draghi a Abu Mazen, 'auspico dialogo, 2 Stati soluzione giusta e chiave stabilizzazione'

03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Nel corso dell'incontro di questo pomeriggio a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Draghi e il Presidente palestinese Mahmoud Abbas, meglio noto come Abu Mazen, "hanno approfondito i temi dell'agenda bilaterale con particolare riferimento all'impegno dell'Italia per il rafforzamento delle istituzioni e il sostegno alla popolazione palestinese. Il colloquio si è parimenti incentrato sugli ultimi sviluppi nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, approfondendo in particolare le prospettive del processo di pace israelo-palestinese. Il Presidente del Consiglio ha auspicato una pronta ripresa del dialogo, sottolineando che una soluzione a due Stati, giusta, sostenibile e negoziata tra le parti, resta la chiave per una durevole stabilizzazione regionale". Lo si apprende da una nota di Palazzo Chigi in cui viene inoltre spiegato che il "presidente del Consiglio e il Presidente palestinese hanno concordato di continuare a tenersi in contatto".