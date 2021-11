03 novembre 2021 a

a

a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Credo che tutti abbiano compreso quello che era chiaro: in Renzi c'è sempre stata un'ispirazione ovvero trasformare il Pd in Forza Italia buttando in soffitta a marcire la sinistra e questo da tempo". Così Pier Luigi Bersani a Tagadà su La7.