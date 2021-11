Imprese: Federmanager, 12 novembre assemblea nazionale a Roma

03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov. (Labitalia) - Federmanager torna in presenza con l'assemblea nazionale dei manager del settore industria e servizi per presentare le sue proposte in questa fase di rilancio del Paese.

L'assemblea nazionale si aprirà, venerdì 12 novembre alle ore 11, all'Auditorium della Conciliazione in Roma, con la relazione di Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, a cui seguiranno interventi di rappresentanti del governo e delle istituzioni.

Il 2021, spiega Federmanager, "è descritto come 'anno 1', l'anno della ripartenza, in cui concretizzare una nuova politica industriale che sostenga la crescita economica, l'occupazione e il welfare, la transizione ecologica e digitale".