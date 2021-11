Finanza: As Mediobanca, Enel prima tra holding italiane per investimenti finanziari

03 novembre 2021 a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Enel è prima anche nella classifica delle holding italiane per investimenti finanziari (54,1mld di euro) e precede Ferrovie dello Stato (con 48,3mld). Più indietro Atlantia (17,3mld), terza classificata. E' quanto emerge dalla 56esima edizione dello studio sulle Principali Società Italiane dell'Area studi di Mediobanca che analizza i bilanci di 3.437 aziende, suddivise in base al settore in cui operano.

Tra le Sim, a dominare la classifica per margine di intermediazione è Sanpaolo Invest Sim, unica società a superare i 100 milioni di euro (139,5 milioni di euro), seguita da Cordusio Sim (71,2 milioni di euro) ed Equita Sim (57,2 milioni di euro). UniCredit Leasing guida invece la classifica delle 29 società di leasing per attivi per locazione. Findomestic Banca è in testa alle società di factoring e credito al consumo, con crediti finanziari per 19mld di euro davanti a Fca Bank (15,7mld).