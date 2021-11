Covid: Meloni, 'se green pass funziona no a proroga stato emergenza'

03 novembre 2021 a

a

a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "O il green pass funziona e allora non c'è bisogno di prorogare lo stato di emergenza, o c'è bisogno di prorogare lo stato di emergenza e allora il green pass non funziona e allora qualcuno deve rivedere questa scelta". Comunque sullo stato di emergenza il premier "ha detto di non avere ancora deciso, per vedere qual è l'andamento della stagione più fredda". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.