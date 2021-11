Covid: Cina, contagi in 19 su 31 province, mai così da fine prima ondata

03 novembre 2021 a

a

a

Pechino, 3 nov. (Adnkronos Salute/Dpa/Europa Press) - La nuova ondata di Covid-19 registrata in queste settimane in Cina è presente in almeno 19 delle 31 province del Paese, un'estensione che nel Paese non si era mai vista dalla fine della prima fase dell'emergenza. Il bollettino odierno registra 109 casi, dei quali 93 sintomatici, dovuti a trasmissione comunitaria.

Il principale esperto sanitario cinese, Zhong Nanshan, ha assicurato in una intervista all'emittente Cgtn che l'ondata potrà essere controllata entro un mese, difendendo la politica governativa di contenere i contagi ad ogni costo.